Putin: ABD-Rusya ilişkileri son yılların en düşük seviyesinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington ile Moskova arasındaki ilişkilerin 'son yılların en düşük seviyesinde' olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile önümüzdeki hafta Cenevre'de yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

NBC News muhabiri Keir Simmons'a röportaj veren Putin, Washington ile Moskova arasındaki ilişkilerin 'son yılların en düşük seviyesinde' olduğunu belirtti.

NEW: Russian President Putin denies ordering killings of opponents and critics in one-on-one interview with @NBCNews. https://t.co/pC6FHkvtIe — NBC News (@NBCNews) June 11, 2021

'Saldırılara alıştım'

Biden'a 'Hollywood maçosu' yakıştırmasını yapan Rusya lideri, onun hakkında endişeli olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı'nın, kendisini 'katil' olarak nitelendirmesini değerlendiren Putin, şunları söyledi: "Görev sürem boyunca, her türlü bahane ve gerekçeyle, farklı çapta ve şiddette her çeşit açıdan ve alandan saldırılara alıştım ve hiçbiri beni şaşırtmıyor."

'Trump olağanüstü biriydi'

Röportajında eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında da yorumda bulunan Rusya Devlet Başkanı, "Eski ABD Başkanı Bay Trump'ın olağanüstü, yetenekli biri olduğuna inanıyorum, yoksa ABD Başkanı olmazdı" dedi.

Putin, şöyle devam etti: "(Trump) Renkli bir kişiliktir. Beğenir ya da beğenmezsiniz. Ancak, o ABD müesses nizamından çıkmadı, daha önce yüksek düzeyli siyasetin bir parçası olmadı; bazıları bu durumdan hoşlanıyor, bazıları hoşlanmıyor ama bu bir gerçek."

Öte yandan ABD Başkanı Biden'ın 'kariyer adamı' olduğunu ifade eden Putin, Biden'ın Trump'tan radikal bir biçimde farklı olduğunu ve bunun, siyasi ikna kabiliyetinden ziyade yetişkinliğinin neredeyse tamamını siyasette geçirmiş olmasından kaynaklandığını belirtti.

Rusya lideri, "(Biden) Farklı bir insan, evet, bazı avantajlar ve dezavantajlar var, ancak benim büyük umudum görevdeki ABD Başkanı tarafından herhangi bir dürtüye dayalı eylemin olmayacağı" diye konuştu.

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