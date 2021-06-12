Rusya: Yasadışı gruplar, İdlib’deki yerleşim yerlerine militan ve zırhlı araç yerleştiriyor

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezinin yetkilileri, buradaki yasadışı silahlı grupların İdlib’deki yerleşim yerlerine militan ve zırhlı araç yerleştirdiklerini belirtti.

Rusya’nın uzlaştırma merkezinin direktör yardımcısı Vadim Kulit, düzenlediği basın toplantısında, “Elimize geçen doğrulanmış bilgilere göre yasadışı silahlı gruplar İdlib gerilimi azaltma bölgesinin güney kesimlerinde Saan ile Mecdeliya yerleşim yerlerine militan ve zırhlı araçlar yerleştirmektedir” uyarısında bulundu.

Kulit bunun yanında, terörist grupların İdlib’deki söz konusu bölgelerden Suriye hükümet güçlerinin mevzilerine yönelik saldırıların sayısının ciddi bir biçimde arttığını da belirtti.

Kulit basın toplantısında ayrıca, Rus askeri polisinin Halep’teki Menbiç şehrinde devriyelerini sürdürdüğü bilgisini de verdi.

Rus yetkili, son bir gün içerisinde, Türkiye’nin sorumluluk alanında yer alan yasadışı silahlı grupların ateş açtığına dair bir verinin kaydedilmediğini de ekledi.