Rusya’da şubattan beri görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Rusya’da son bir günde 13 bin 510 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede günlük vaka sayıları son üç ayın en yüksek seviyesine çıkarken, söz konusu artış beş gündür devam ediyor.

Rusya’da koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezi, son bir günde kaydedilen 13 bin 510 yeni koronavirüs vakası ile beraber şimdiye dek görülmüş vaka sayısının 5 milyon 193 bin 964’e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede son bir günde kaydedilen, şubattan beri görülen en yüksek günlük vaka sayısı.

Rusya’da yetkililer, haziran ve temmuz aylarında vaka sayılarında artış beklediklerini söylemişlerdi. Yetkililer bu beklentilerinin sebebini, yaz aylarında insanların ‘daha hareketli ve iç içe’ olmasına bağlıyor.

Bunun yanında, kriz merkezi, son bir gün içinde koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar sebebiyle 399 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede şimdiye dek görülen koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı böylelikle 126 bin 73’e yükseldi.

Sürü bağışıklığı için gereken aşılanma oranına ulaşılamadı

Yaygın aşılama programının ocak ayından beri sürdürüldüğü Rusya’da sürü bağışıklığının sağlanması için gerekli olan aşılanma oranına henüz ulaşılmış değil. Bunun, aşı olmaya şüpheci yaklaşan kesimin büyük olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Koronavirüse karşı aşılanmanın gönüllülük üstünden devam ettiği ülkede, aşı olmanın zorunlu hâle getirilmesi de tartışılıyor. Fakat başta Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere pek çok devlet yetkilisi böyle bir uygulamaya karşı çıkacaklarını belirtti.