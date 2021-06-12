Putin: 18 milyon vatandaşımızı aşıladık, isteyen herkesin aşılanmasına yetecek kapasitemiz mevcut

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde şimdiye dek 18 milyon kişinin koronavirüse karşı aşı olduğunu, ülkenin aşı üretim kapasitesinin, isteyen herkesin aşı olmasına olanak sağladığını belirtti.

Rusya lideri Putin, Kremlin Sarayı’ndaki bir resepsiyonda yaptığı konuşmada, ülkesinde 18 milyon kişinin koronavirüse karşı aşılanması ardından bir kişide bile aşıdan kaynaklı ciddi komplikasyon görülmediğini belirtti ve bunun, aşılama programının genişletilerek iyice yaygınlaştırılması gerektiğinin kanıtı olduğunu kaydetti.

Putin, “Şu an Rusya’da aşı üretimi kapasitesi bakımından dileyen herkesi aşılayabilecek durumdayız” diye ekledi.

Rusya lideri, ülkesinde aşı konusunda şüpheci olanların sayısının yüksek olmasına atıfla, “Ancak insanlar genel olarak benzer prosedürlerin hepsine ihtiyatlı yaklaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

Resepsiyondaki davetliler ile kendi aşı deneyimini de paylaşan Putin, şunları anlattı:

“İkinci dozu olmamın 12 saat ardından biraz ateşim yükseldi, ateşim 37.2’ydi. Fakat ateşimin yükselmesi akşam saatlerine denk geldi, sabah uyandığımda hiçbir şeyim yoktu.”

Rusya Devlet Başkanı, resepsiyondaki bir konuğun, ‘sürü bağışıklığı için 18 milyon kişinin aşı olmuş olmasının yeterli olmadığı, 118 milyon kişinin aşılanmasının gerekli olduğu’ şeklindeki yorumu üstüne şunları söyledi:

"118 milyon belki de gereken değil. (Sürü bağışıklığı sağlanması için) bize gerekli olan nüfusun yüzde 60’ının bağışıklığının olması. Bu orana (sadece aşı olanlar değil) hastalığı geçirmiş olanlar ve semptom göstermeden virüsü atlatmış olanlar da dahil."

Rusya lideri, her fırsatta halka aşı olmaları çağrısını yapıyor. Ülkenin şimdiye dek tescil edilmiş üç koronavirüs aşısı bulunuyor. Ancak buna karşın, yaygın aşılama programının ocak ayından beri sürdürüldüğü Rusya’da sürü bağışıklığının sağlanması için gerekli olan aşılanma oranına henüz ulaşılmış değil. Bunun, aşı olmaya şüpheci yaklaşan kesimin geliş olmasından kaynaklandığı önceden beri belirtiliyor.

Koronavirüse karşı aşılanmanın gönüllülük üstünden devam ettiği ülkede bu nedenle, aşı olmanın zorunlu hâle getirilmesi de tartışılıyor. Fakat başta Devlet Başkanı Putin olmak üzere pek çok devlet yetkilisi böyle bir uygulamaya karşı çıkacaklarını belirtti.

Fakat 144 milyon nüfuslu Rusya’da bir haftadır yeni vaka sayılarında artış görülüyor olması, yetkilileri çözüm arayışına itiyor.