Putin: Kovid-19’un yenilmesi, bir bilim gücü olarak Rusya’nın sorumluluklarından biri

Rusya Devlet Başkanı Putin, Sputnik V koronavirüs aşısını geliştirerek ‘Rus biliminin gücünü ortaya koyduğunu’ belirtti. Rusya lideri, söz konusu çalışmanın diğer tehlikeli viral hastalıklar için aşı geliştirilmesinin de önünü açtığını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Günü olarak kutlanan bugün Kremlin Sarayı’nda devlet ödüllerini sahiplerine sundu.

Rusya lideri, bilim alanında devlet ödülüne layık bulunan Sputnik V geliştiricilerine ödüllerini takdim ederken şunları söyledi:

"Dünyadaki herkesin, bilim insanlarından kendilerini koronavirüs pandemisinden kurtarmasını beklediğini geçen sene, Rus biliminin, Rus bilim okulunun gücü kendini açık bir biçimde ortaya koydu. Araştırmacılarımız, çok kısa bir sürede güvenli ve etkili bir koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi geliştirerek çok büyük bir başarı, hatta zafer elde etti."

Bu sayede Rusya’nın, sadece kendi vatandaşlarının aşıya ulaşımını sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda diğer ülkelere de ‘hayati önemde yardımda bulunduğunu’ kaydeden Rusya Devlet Başkanı, “Bu, bir bilim gücü olarak ülkemizin tüm dünya karşısındaki sorumluluğudur” dedi.

​Putin şöyle devam etti: “Bu sonuca, Ebola aşısı geliştirilmesi süreci dahil, seneler içinde elde edilen emsalsiz bilgi birikimi sayesinde ulaşıldı. Rus bilim insanları tarafından bulunan bu çözümler, diğer birçok tehlikeli viral hastalık için geliştirilmesi beklenen aşıların ortaya çıkmasının önünü açıyor.”

Приема не будет, но, может, будет бокальчик шампанского. Путин пригласил лауреатов пройти в соседний зал без камер pic.twitter.com/QM1eeyFYQp — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 12, 2021

​'En iyi eğitilmiş mikrop avcıları ordusu Rusya’da'

Bunun yanında, Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Enstitüsü’nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, ‘en etkili ve en iyi eğitilmiş mikrop avcıları ordusunun Rusya’da bulunduğunu’ belirtti. Gintsburg, söz konusu ‘ordunun’ hem kendi ülkesini hem de tüm dünyayı koruyabileceğini söyledi.

Dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, şimdiye dek Türkiye dahil 67 ülkede kullanım için onaylandı.

Sputnik, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Adenovirüsün, üstünde daha önce pek çok araştırma yapılmış bir aracı olması nedeniyle aşının son derece güvenli olduğu biliniyor.