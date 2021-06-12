St. Petersburg'da yaşayan 'kahin kedi' Аşil'in (Achilles) bu akşam Rusya ve Belçika milli takımlarının karşı karşıya geleceği Euro 2020 maçında galibiyetin Belçika’ya ait olacağını öngördüğü belirtildi.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre Hermitage Müzesi'nde yaşayan ve 2018 Dünya Kupası'ndaki tahminleriyle adından sıkça söz ettiren Aşil, bu akşam St. Petersburg’da saat 22.00’de oynanacak Rusya-Belçika futbol karşılaşmasında galip taraf tercihini Belçika milli takımından yana kullandı.

‘Kahin kedi’ Aşil, bu akşamki EURO 2020 maçında Rusya’ya karşı oynayacak Belçika’nın galip geleceğini öngördü https://t.co/i6LEFUGylb pic.twitter.com/EQySRcRyeW — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 12, 2021

‘Kahin kedi’, bu seferki tahminini Hermitage Müzesi'nde yaptı. Kedinin önüne, her birinin yanında takımların bayraklarının bulunduğu iki kap mama konuldu. Aşil, yemek için Belçika bayrağının olduğu kabı seçti.

Daha önce Rus basınına açıklamalarda bulunan kedinin sahibi Anna Kondratyevna, Aşil'in kahin hayvan olarak Euro 2020'nin St. Petersburg’da oynanan maçları için tahmin hakkını kullanacağını ifade etmişti.

2017 Konfederasyon Kupası'ndan bu yana tahmin konusunda Аşil’in oldukça iyi bir geçmişi var. Аşil, Portekiz Milli Takımı’nın grup final maçını kazanacağını bildiği gibi dört maçtan üç tanesinin sonuçlarını da doğru tahmin etmişti.

Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası'nın da resmi hayvan kahini olan Aşil, üzerinde ülkelerin bayraklarının bulunduğu iki mama kabı arasında seçim yaparak maçların sonuçlarını önceden tahmin etmeye çalışmıştı.

Aşil'in hayatı, futbol maçlarının sonuçlarını tahmin etmekle sınırlı değil. 2017'deki Konfederasyon Kupası'ndan sonra terapi yeteneklerinin ortaya çıkmasıyla Aşil sosyal hizmete başlayarak, bakım evlerindeki yaşlı hastalarla çalıştı.

Uzmanlara göre Aşil, bir şeyleri tahmin edebileceğini düşündüren olağanüstü davranışları analiz etme yeteneğine sahip.