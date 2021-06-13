Koronavirüs vakalarının arttığı Moskova’da yeni kısıtlama kararları

Rusya’nın vaka sayılarının arttığı başkenti Moskova’da gelecek hafta tamamıyla tatil ilan edildi. Ayrıca, başkentteki tüm restoran, bar ve eğlence yerlerinin 20 Haziran’a kadar 23.00’te kapatılmasına karar verildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, “Hastalık oranındaki artışı durdurmak ve hayat kurtarmak için bugün bir karar ile 15-19 Haziran 2021’i tatil günü olacak, bu süreçte çalışanlar ücretli izinde sayılacak” açıklamasını yaptı.

Söz konusu tarihlerin tatil günü ilan edilmesi, başkentte önümüzdeki haftanın tamamının tatil olacağı anlamına geliyor. Zira bu 14 Haziran da ülkede resmi tatil.

Bunun yanında Moskova Belediye Başkanı, söz konusu kararının, başkentin altyapısıyla ilgili personel ile askerlerin çalışmalarını kapsamayacağını belirtti.

Belediye Başkanlığı kararı doğrultusunda ayrıca, yemek yenilen restoran, kafe ve barlar ile gece kulüpleri gibi eğlence yerleri gece 23.00-06.00 saatlerinde kapalı olacak. Ancak yemek yerleri bu saatlerde de paket servis sunabilecek. Söz konusu karar, 13 Haziran’dan 20 Haziran’a kadar geçerli olacak.

İşverenlerden çalışanlarını uzaktan çalışma sistemine geçirmeleri istendi

Sobyanin, tatil günlerinin uzatılması kararını, virüsün yayılım hızının düşürülmesi gerektiğine yönelik uzman görüşü nedeniyle aldıklarını belirtti. Ayrıca işverenlerden, çalışanlarının en az yüzde 30’unu uzaktan çalışma sistemine geçirmelerini istedi.

Sene başından beri görülmüş en yüksek günlük vaka sayısı

Moskova’da bugün açıklanan günlük vaka sayısı, yıl başından beri görülmüş en yüksek seviyesine çıkarak 6 bin 701 olarak kayıtlara geçmişti.

Rusya’nın şimdiye dek tescil edilmiş üç koronavirüs aşısı bulunmasına karşın, ülkede sürü bağışıklığının sağlanması için gerekli olan aşılanma oranına henüz ulaşılmış değil. Bunun, aşı olmaya şüpheci yaklaşan kesimin geliş olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Koronavirüse karşı aşılanmanın gönüllülük üstünden devam ettiği ülkede bu nedenle, aşı olmanın zorunlu hâle getirilmesi de tartışılıyor. Fakat başta Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere pek çok devlet yetkilisi böyle bir uygulamaya karşı çıkacaklarını söyledi.

Fakat 144 milyon nüfuslu Rusya’da bir haftadır yeni vaka sayılarında artış görülüyor olması, yetkilileri yeni çözüm arayışlarına itiyor. Başkent Moskova’daki yeni kısıtlamaların da bunun bir parçası olduğu anlaşılıyor.