Putin: Dünyanın en güçlü nükleer buzkıran filosu Rusya’da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün kutlanan Rusya Günü münasebetiyle Kremlin Sarayı’nda devlet ödüllerini sahiplerine sundu. Törenin ardından ödül sahipleriyle sohbet eden Putin, Rusya’nın nükleer buzkıran filosunun gücüne vurgu yaptı.

Putin, “Genel olarak en güçlü buzkıran filosuna sahibiz, en güçlü nükleer buzkıran filosu Rusya'da ve onu geliştiriyoruz. ‘Lider’ buzkıranı da dahil olmak üzere en kısa zamanda daha birkaç yepyeni çok güçlü buzkıran inşa edeceğiz. Dünyada böyle bir şey olmadığı gibi, bizde dahi hiç olmadı” diye konuştu.

Putin, ‘Lider’ buzkıranının ‘neredeyse sınırsız kalınlıkta, 3 metreye varan buz kitlelerini kırabileceğini’ de sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un siparişi ile Proje 22220 kapsamında üretilen Arktika buzkıranı, dünyanın en büyük ve güçlü buzkıranı sıfatıyla geçen ekim ayında MurmansK’ta Rus nükleer buzkıran filosuna dahil olmuştu. Buzkıranın uzunluğu 173.3 metre, genişliği 34 metre, tonajı ise 33.5 bin ton.

Dünyanın en güçlüleri olan ‘Lider’ projesi nükleer buzkıranları ise Kuzey Deniz Yolu’nda yıl boyunca deniz trafiğini sağlama amacıyla geliştirildi. Temiz su hızı 22 knot, 209 metre uzunlukta, yaklaşık 48 metre genişliğinde olan bu dev buzkıranlar 2 adet RITM-400 nükleer reaktörle donatılıyor.