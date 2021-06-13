Kızıl Meydan’da ateş ettiği için gözaltına alınan performans sanatçısı hakkında tutuklama kararı

Moskova Taganskaya Mahkemesi, geçen hafta Kızıl Meydan’da iki kez havaya ateş açtıktan sonra kafasına ateş ederek kendini öldürme mizanseni gerçekleştirme girişiminde bulunan ve gözaltına alınan performans sanatçısı Pavel Kriseviç hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Mahkemenin basın dairesinden Rus basınına yapılan açıklamada, geçen hafta Kızıl Meydan’da iki kez havaya ateş açtıktan sonra kafasına ateş ederek kendini öldürme mizanseni gerçekleştirme girişiminde bulunan ve gözaltına alınan performans sanatçısı Pavel Kriseviç hakkında 2 ay tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Mahkeme, soruşturma makamının Kriseviç’in önleyici tedbir olarak 11 Ağustos 2021'e kadar 2 aylığına tutuklanması ile ilgili başvurusunu kabul etti” ifadelerine yer verildi.

Kriseviç, geçen hafta Kızıl Meydan’da iki kez havaya ateş açtıktan sonra üçüncü kez kafasına ateş ederek kendini öldürme mizanseni gerçekleştirme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle, eylemlerini görüntüleyen SOTA Telegram kanalının muhabiri Nika Samusik ile birlikte gözaltına alınmıştı. Kriseviç ‘holiganizm’ yapmakla suçlanmıştı.

Kriseviç kasım ayında Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasının önünde performans gerçekleştirmişti. Kriseviç İsa’nın çarmıha gerilmesi olayını canlandırmak amacıyla ateş yakmış, bir taburenin üzerine çıkıp kendini büyük bir haça bağlamıştı. Bu olay nedeniyle polise itaatsizlikten 15 gün gözaltına alınmıştı.

Kriseviç, mayıs ayının başında St. Petersburg’da izinsiz bir resim sergisi nedeniyle 10 günlük bir ceza kalmıştı. Zira olay izinsiz kamusal etkinlik olarak değerlendirilmişti.