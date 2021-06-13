Minsk’te gözaltına alınan Rusya vatandaşı Sapega mahkemeye itiraz başvuru yaptı

Filanoviç’in basın mensupları için hazırladığı açıklamada, Belarus’ta aşırılık yanlısı kabul edilen Telegram kanalı Nexta’nın yöneticisi Roman Protaseviç ile birlikte Minsk’te gözaltına alınan Sofiya Sapega’nın tutukluluk haline itiraz ettiği, mahkemenin başvuruyu kapalı kapılar ardında değerlendireceği ifade edildi.

Açıklamada, “10 Haziran Perşembe günü avukatı Sofiya’yı ziyaret etti. (Sofiya) iyi hissediyor. Mahkemeye tutukluluk haline itirazını sundu. Başvuru, Partizanskiy Bölge Mahkemesi’nde 14 Haziran 2021’de incelenecek. Duruşma kapalı yapılacak” ifadelerine yer verildi.

Filanoviç ayrıca Sapega’yı savunan avukatlardan birinin evvelki gün Belarus Soruşturma Komitesi’nin Minsk idaresinde ‘Sofiya’nın gözaltına alınması ile ilgili belgeleri, ayrıca 23 Mayıs 2021’de Sofiya hakkında açılan farklı bir ceza davası ile ilgili diğer bilgileri’ incelediğini sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Yunanistan’dan Litvanya’ya giderken Minsk’e zorunlu iniş yapan Ryanair’e ait yolcu uçağında bulunan, Belarus’ta aşırılık yanlısı kabul edilen Telegram kanalı Nexta’nın yöneticisi Roman Protaseviç ve yanında seyahat eden Rusya vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı üzere Sapega, Ağustos-Eylül 2020'de Belarus ceza yasasının çeşitli maddelerinde öngörülen suçları işlediğinden şüpheleniliyor. Mahkeme, Sapega’nın gözaltı süresini iki ay uzattı.

Daha önce Belarus devlet televizyonu STV’de, Sapega’nın kolluk kuvvetleri mensuplarının kişisel bilgilerini yayınlayan ‘Belarus'un Kara Kitabı’ adlı Telegram kanalının editörü olduğunu itiraf ettiği bir video yayınlanmıştı. Belarus İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre bu kanal ve bölge uzantıları aşırılık yanlısı kabul ediliyor.