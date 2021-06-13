Rus vekil Poklonskaya: BM Kırım’a yönelik su ablukası meselesini göz ardı ediyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Kırımlı milletvekili ve eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin Kırım’a yönelik su ablukasını değerlendirmekte pek acele etmediğini, bu nedenle meselenin kasıtlı olarak erteleniyormuş ya da göz ardı ediliyormuş gibi göründüğünü belirtti.

Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Poklonskaya, Sputnik’e demecinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin Kırım’a yönelik su ablukasını değerlendirmekte pek acele etmediğine dikkat çekerek, bu nedenle meselenin kasıtlı olarak erteleniyormuş ya da göz ardı ediliyormuş gibi göründüğünü ifade etti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’e Kırım’a içme suyu tedarikini tek taraflı olarak kapatan Ukrayna makamlarının suç eylemini kınama çağrısı içeren başvuruda bulunduğunu hatırlatan Poklonskaya, “Tarafıma henüz yeni bir yanıt ulaşmadı. Konunun kasıtlı olarak ertelendiği ya da göz ardı edildiği izlenimi oluşuyor” ifadelerini kullandı.

'Bana olumsuz davrananları düşman olarak görmem'

Poklonskaya, kendisine karşı olumsuz davranan kişileri düşman olarak görmediğini, dost sayısının ise son zamanlarda arttığını söyledi.

Poklonskaya, “Bana karşı sergilenen iyi tutumu da, olumsuz tutumu da anlıyorum ve hissediyorum. Hiç kimseyi düşmanlarımdan saymıyorum. Sadece hırsları, kırgınlıkları, korkuları veya kıskançlıkları ile baş edemeyen insanlar var. Dostlarıma gelince, son zamanda sayısı arttı” diye konuştu.

Kırım’da çevre platformu oluşturma önerisi

Kırım'da farklı ülkelerden gençlerin gidebileceği uluslararası bir çevre platformu oluşturmayı öneren Poklonskaya, şunları söyledi:

“Eğitim ve gelişim alanları gençler için önemli ve yarımadada, doğa ve iklim açısından bunun için gerekli her şey var. Ekoloji ve iklimin korunması ile ilgili özel bir platform oluşturabilir, farklı ülkelerden gençler, örneğin Greta Thunberg, oradaki parkları görmek için davet edilebilir.”

‘En büyük profesyonel hayalim, insanlık için savaşsız bir çağın başlaması’

Profesyonel açıdan en büyük hayalini dile getiren Poklonskaya, “İnsanlık için yeni bir çağının başlamasını, savaşların, devrimlerin, insanların acı çektiği biyolojik, kimyasal, psikolojik kitle imha silahlarının, gizli icatların olmadığı bir çağ istiyorum” dedi.