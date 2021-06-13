G7 ülkelerinin ortak açıklamasındaki Rusya’ya yönelik ifadeler Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’yı şaşırttı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, G7 ülkelerinin Rusya ile ‘istikrarlı ve öngörülebilir’ ilişkilere ilgi duydukları açıklamasına şaşırdı.

G7 ülkelerinin açıklamasını Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, Rusya ile ‘istikrarlı ve öngörülebilir’ ilişkilere ilgi duyulduğu şeklindeki açıklaması karşısında şaşkınlığını ifade etti.

“G7 ülkelerinin kabul ettikleri ortak bildiride, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı davranışlarını sona erdirmesi gerektiği şeklindeki geleneksel çağrının yanı sıra ilginç bir açı daha var” diyen Zaharova, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“G7 Rusya ile ‘istikrarlı ve öngörülebilir’ ilişkilere olan ilgiyi dile getirdi. Daha önce ise Rusya’nın daha istikrarlı ve öngörülebilir olması gerektiğini ifade ediyorlardı. Şimdi bu görev karşılıklı ilişkilerin alanı, yani tüm taraflara bağlı bir görev olarak kabul ediliyor. Bizim öngörülebilirliğimiz yıllar ve çalışmalar ile doğrulandığı dikkate alınınca, demek ki bu alanda pek te iyi olmayan G7’ye iş düşüyor.”

İngiltere’de düzenlenen G7 zirvesinde tarafların belirlediği ortak bildirinin metninde, Rusya'ya ‘istikrarı bozucu davranışlara son verme’ çağrısında bulunuldu. Katılımcı devletler ayrıca güya ‘diğer ülkelerin demokratik sistemlerine müdahale eden’ Moskova’ya ‘kötü niyetli eylemlerine son verme’ ve ‘insan hakları alanında yükümlülüklerini yerine getirme’ çağrısı yaptı.