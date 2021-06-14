Putin: Navalnıy'ın vurulması için talimat vermedim

Çarşamba günü Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden'la ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek olan Putin, 3 yıl aradan sonra ilk kez ABD basınına demeç verdi.

NBC News'e konuşan Putin, Navalnıy'ın vurulması yönünde talimat verdiği iddialarını reddederek "Bakın, bu ülkede bu tür kararlar devlet başkanı tarafından alınmaz" dedi. Rusya lideri, Navalnıy'ın sıradan bir mahkum olduğunu ve kendisine diğerlerinden daha kötü şekilde muamele edilmeyeceğini belirtti.

'ABD, siber saldırı suçlamalarıyla ilgili kanıt sunsun'

Washington'un ABD'ye yönelik siber saldırıların arkasında Rus hackerların veya hükümetinin olduğuna dair suçlamalarını 'zırva' olarak niteleyen Putin, ABD hükümetinden buna ilişkin kanıt sunmasını istedi.

"Biz her türlü şeyle suçlandık. Seçimlere müdahale, siber saldırılar ve diğerleri. Ama bir kez bile, bir kez bile kanıt veya ispat sunma zahmetine girmediler. Bunlar dayanaksız suçlamalar" diyen Putin, ABD ve Rusya'nın siber suçlarla mücadeleye karşı güçlerini birleştirmeleri çağrısını yineleyerek bu süreci ABD'li partnerleriyle başlatmayı umduklarının altını çizdi.

'Batı'nın eleştirileri iki yüzlü'

Batı'dan gelen eleştirileri 'iki yüzlü' olarak niteleyen Putin, Rusya ile ABD dahil her ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

Biden'ın Rusya'yı küresel istikrarsızlığı artırmakla suçlamasına yanıt veren Putin, ABD'yi aynı şeyi Libya, Suriye ve Afganistan'da yapmakla itham ederek "Ruslar, iç muhalefete ABD'nin yabancı ajanlar yasasıyla yaptığı kadar baskı uygulamıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi binası Capital Hill'e düzenlenen baskında yüzlerce şüphelinin tutuklanmasını ve bir kalkışmacının öldürülmesini ABD'nin de kendi vatandaşlarını siyasi görüşleri nedeniyle hedef aldığının kanıtı olarak gösteren Putin, "Bizde bir söz vardır: Eğer çirkinsen aynaya bakıp delirme. Bunun sizinle bir alakası yok. Ancak eğer birisi sizi suçluyorsa, diyeceğim şey, neden aynada kendine bakmıyorsun? Aynada bizi değil, kendini göreceksin" dedi.

Biden, 2011 yılında başkan yardımcısı pozisyonundayken Kremlin'de görüştüğü Putin'in yüzüne 'ruhsuz' olduğunu söylediğini birçok kez anlatmıştı.

Putin, bunun anımsatılması üzerine "Konuşmalarımızda özellikle böyle bir bölüm olduğunu hatırlamıyorum" diye konuştu. Rusya lideri, o dönemde Biden hakkında ne düşündüğünün sorulması karşısındaysa "Onun profesyonel olduğunu ve kendisiyle çalışabileceğimizi düşündüm. Tüm yetişkinlik dönemini fiilen siyasette geçirdi" yanıtını verdi.

Putin, Rusya'nın ABD'yle ilişkilerinde öngörülebilirliğe ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ancak son yıllarda bunu göremediklerini kaydetti.

'İran haberleri tamamen yalan'

Putin'e Rusya'nın İran'a Irak'taki ABD birlikleri de dahil askeri hedefleri izleme imkanı sunacak gelişmiş uydu sistemi teklif etmeye hazırlandığına dair Washington Post haberi soruldu.

Rusya lideri, "Bu tamamen yalan haber. En azından ben böyle bir şey bilmiyorum. Bunun hakkında konuşanlar, muhtemelen daha fazla şey biliyordur. Bu tamamen saçmalık" yanıtını verdi.

'Siyah Hayatlar Önemlidir' hareketi için gerekçeler var'

Rusya'ya yöneltilen ABD seçimlerine müdahale ve siber saldırılar düzenleme iddiaları karşısında "Henüz 'Siyah Hayatlar Önemlidir' hareketini provoke etmekle suçlanmadığımız için şaşkınım" dedi.

'Siyah Hayatlar Önemlidir' hareketi için gerekçeler bulunduğunu kaydeden Putin, Afro-Amerikanların hakları için verdiği mücadeleyi her zaman anlayışla karşıladıklarını ancak hareketin 'aşırıcı' tutumunu da onaylamayacağını belirtti.