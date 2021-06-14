Rusya’da bir benzin istasyonunda yangın çıktı: 2’si itfaiyeci 16 kişi yaralandı

Rusya’nın Novosibirsk kentinde bir benzin istasyonunda çıkan yangında 2’si itfaiyeci olmak üzere 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Acil Durumlar Bakanlığı Novisibirsk Bölge İdaresi’ne bağlı itfaiye biriminin yöneticisi Dmitriy Yartsev, benzin istasyonunda devam eden yangında yaralı sayısının 16 olduğunu belirtti.

Yangının meydana geldiği benzincinin bulunduğu bölge trafiğe kapatıldı. Yangın yaklaşık 500 metrekarelik bir alan üzerinde devam ediyor, yanan istasyonda yakıt depoları infilak ediyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Novosibirsk Bölge İdaresi yetkilisinin Sputnik’e aktardığı üzere, bir benzin istasyonunda çıkan yangında 2’si itfaiyeci olmak üzere 6 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Yetkili, "Altı kişi tıbbi yardım için başvurdu, aralarından dört kişi yanık merkezine yatırıldı. İki kişi ise yangını söndürmek için ilk gelen Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları. Şu anda söndürme çalışmaları, yangın söndürme monitörleri kullanılarak yürütülüyor" diye konuşmuştu.