Türkiye'nin Sinovac ve Biontech'ten sonra kullanmaya karar verdiği üçüncü aşı olan Sputnik V'nin ilk partisi Türkiye'ye teslim edildi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik haber ajansına açıklamasında, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin Türkiye’ye geldiğini doğruladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen nisan ayında 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının gelmesini beklediklerini söylemişti. Koca, haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini aktarmıştı.

Kovid-19'a karşı Rusya'da Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için de iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.