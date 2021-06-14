NATO’nun Rusya’nın 'hasım ülkeler' listesine gösterdiği tepkiye Rus Dışişleri’nden yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun bugünkü toplantısından sonra yayınlanan sonuç bildirisindeki maddelerden birinde Rusya'nın 'hasım ülkeler' listesi ile ilgili tepkisini değerlendirdi.

Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Zaharova, bugün Brüksel’de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nin sonucunda yayınlanan bildirinin bir maddesinde Rusya’ya hasım ülkeler listesinden ABD ve Çekya’yı çıkarması çağrısını değerlendirdi.

“Sonuç bildirisi: Zirvenin ardından NATO liderleri Rusya'ya Çekya ve ABD'yi hasım ülkeler listesinden çıkarma çağrısında bulundu” diye başlayan Zaharova, şöyle devam etti:

© Sputnik Putin: ABD’nin diğer ülkelere müdahale etmemesi mümkün değil

NATO ülkelerini istediklerini netleştirmeye çağıran Zaharova, “O halde (İngiltere’de eski bir çift taraflı ajanın zehirlenmesi olayının Londra’ya göre şüphelileri olan ve şimdi de Çekya’da mühimmat deposunda meydana gelen patlama olayına karışmakla suçlanan) ‘Petrov ve Boşirov’ hikayeleri uydurup onlara istinaden yaptırım uygulamayı bırakırsınız, ya da listelerde hasım olarak göründüğünüze şaşırmamalısınız” ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta Rusya hükümeti, diğer ülkelerin Moskova'ya yönelik tutumlarını dikkate alınarak hazırlanan hasım ülkeler listesini onaylanmış, listede sadece ABD ile Çekya yer almıştı.