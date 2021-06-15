Rusya-ABD ilişkilerini değerlendiren Rusya lideri Putin, uluslararası ilişkilerde en önemli değerlerin istikrar ve öngörülebilirlik olduğunu, bir tarafının bakış açısını diğer tarafa dayatmasıyla istikrara ulaşılmadığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus-Amerikan ilişkilerini değerlendirdiği NBC kanalına röportajında uluslararası ilişkilerde en önemli değerlerin istikrar ve öngörülebilirlik olduğunu, bir tarafının bakış açısını diğer tarafa dayatmasıyla istikrara ulaşılmadığını ifade etti.

Putin, "Uluslararası ilişkilerde en önemli değer istikrar ve öngörülebilirliktir. Rusya tarafı olarak biz geçen yıllarda Amerikalı ortaklarımız tarafında böyle bir şey görmediğimizi düşünüyorum. Buyurun birlikte oturalım, konuşalım, tüm taraflar için kabul edilebilir çözümler, tavizler arayalım. İstikrara bu şekilde ulaşılır, tek bir bakış açısını, sadece o ‘doğruymuş’, tüm diğerleri ‘yanlışmış’ şeklinde dayatmakla ulaşılamaz" diye konuştu.

'Rusya silah kontrolüyle ilgili müzakerelere hazır'

Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından silah kontrolü ile ilgili müzakereler için koşulların oluşması durumunda Moskova'nın bu konuyu tartışmayı reddetmeyeceğini dile getirdi.

Rusya lideri, "Amerikan tarafının bu müzakereleri profesyonelce, uzman düzeyinde sürdürmek istediğinin sinyallerini aldık. Bakacağız. Eğer üst düzey görüşmede bunun için gerekli koşullar oluşursa, elbette ki biz bunu reddetmeyiz, böyle bir çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.