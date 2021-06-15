Rusya’dan YouTube’a ‘Sputnik V videosuna uygulanan kısıtlamaları kaldır’ talebi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), YouTube’un Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’ye yönelik ayrımcılıkla ilgili videoya uygulanan tüm kısıtlamaları kaldırma talebinde bulundu.

Roskomnadzor’un Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Google LLC şirketinin yönetimine, ‘Deputat Slutskiy’ kanalındaki videoya uygulanan tüm kısıtlamaları mümkün olan en kısa zamanda kaldırma talebini içeren mektup gönderildi. Google’a ait YouTube’un engellediği video, koronavirüs pandemisi ve aşılama sorunlarına ışık tutuyor ve Rus aşı Sputnik V için yurtdışında oluşturulan engellere değiniyor” ifadesine yer verildi.

Mektupta, Google’un bu tür eylemlerinin serbest bilgi akışı ve ona engelsiz erişim ilkelerini ihlal ettiği kaydedildi.

Daha önce Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Sputnik V aşısının yurtdışında engellenmesiyle ilgili videonun YouTube tarafından engellendiğini, karara itiraz etme girişiminin sonuç vermediğini açıklamıştı.