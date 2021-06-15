Kremlin, Putin-Biden görüşmesiyle ilgili detayları verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme 16 Haziran’da saat 13:00’da Cenevre’de (14:00 TSİ) La Grande Villa’da gerçekleştirilecek.

Uşakov, “Bu villa Cenevre ve federal yönetim tarafından aktif şekilde kullanılıyor. Göl kenarında çok güzel bir yer, görüşmeler için iyi koşullar mevcut. Devlet başkanımızın basın toplantısı için bir alan da kuruldu” ifadelerini kullandı.

Putin ilk olarak İsviçre lideri, daha sonra da Biden ile görüşecek. Geleneksel fotoğraf çekimi ve ev sahibi tarafının bir giriş konuşması yapması ardından, liderler kütüphaneye geçecek.

Görüşmeler üç bölümden oluşacak. İlk önce dar, sonra genişletilmiş formatta görüşülecek, sonra da tarafların her biri ayrı olarak basın toplantısı gerçekleştirecek.

İlk bölümde Putin’e Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Biden’a da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken eşlik edecek.

Uşakov, “Dar formattaki görüşmelere Lavrov ve tercümanlar katılacak. Genişletilmiş formattaki görüşmelerde ise heyet üyelerinin yanı sıra sadece not tutan kişiler olacak. Liderler bir kenara geçip gerçek anlamda baş başa görüşmek istiyorlar mı bilmiyorum, bu kendilerine bağlı” ifadelerini kullandı.

Uşakov ve Lavrov’un yanı sıra Rus heyette Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov olacak. Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ve Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev de davet edildi. Bu durum Putin ve Biden’ın Ukrayna ve Ortadoğu’daki durumu görüşebileceği ihtimalini gösteriyor. Uşakov, liderlerin Belarus ve Aleksey Navalnıy’a değinmesinin de ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.

Görüşmelerin ardından Putin, İsviçre lideri ile bir araya gelecek ve sonra da uçakla Rusya’ya hareket edecek.