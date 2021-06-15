Kremlin: Putin-Biden zirvesi 4-5 saat sürecek

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Yarınki zirveye yönelik hazırlıklar tamamlanıyor. Ancak dikkat doğal olarak öncelikle iç meselelerde. Aralar ve format değişimiyle birlikte, görüşmeler 4-5 saat sürecek” dedi.

Peskov, “ABD tarafı ortak basın toplantısı gerçekleştirmek istemedi. Devlet Başkanı Joe Biden’ın tek başına konuşmayı tercih ettiği yönündeki açıklamasını duyduk. (Rusya lideri Vladimir) Putin de belirttiğimiz üzere basınla görüşecek. Bu, gazetecilerle açık, detaylı ve samimi bir görüşme olacak” ifadelerini kullandı.

Gazeteciler Peskov’a Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un mahkumların takasına hazır oldukları, ancak bunun Moskova’da casusluk suçundan tutuklu olan ABD’li eski denizci Paul Whelan’ı kapsamadığı açıklamasını da sordu.

Peskov, “Liderler Cenevre’de bu konuyu görüşmeden evvel, -eğer görüşürseler- herhangi spesifik bir şeyden söz etmemek gerek” dedi.

Whelan’ın ABD’de tutuklu olan Rus vatandaşı Viktor But’la takas edilip edilemeyeceği sorusu üzerine de Peskov, “Şu an bunu konuşmak kesinlikle yersiz. NBC’ye verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin böyle bir olasılıktan bahsetti, ancak bu iki liderin konuşması gereken bir konu” dedi.

Putin daha önce NBC’ye verdiği röportajda Biden ile Moskova ile Washington arasında mahkum takası konusunu görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.