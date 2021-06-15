Kırım'da rekor düzeyde yolcu trafiği

Koronavirüs salgını ile ilgili durum nedeniyle Türkiye ile uçuşların kapalı olduğu bir dönemde, Rusya içindeki turizmde hareketlilik yaşanıyor.

Simferepol Uluslararası Havalimanı’nın basın dairesinden Kommersant’a yapılan açıklamada, “Havalimanının uçuş ağındaki güzergah sayısı 63’e ulaştı. Günlük yolcu trafiği 35 bini aştı, sefer sayısı ise gidiş-geliş olmak üzere 200 oldu. Önceki yıllarda bu sayıya yolcu trafiğinin genel olarak en yüksek olduğu ağustos ayında ulaşılıyordu” ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre, havalimanı haziran ayı için bir ilk olarak şimdiden 2 milyon yolcuya hizmet verdi.

Bununla ilgili olarak yurtiçi uçuşlarda kısmen uluslararası terminal kullanıldı.

Öte yandan aynı anda havalimanında olan yolcu sayısının azaltılması için tur şirketleri ile de düzenli olarak temas kuruluyor.