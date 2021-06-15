Rusya İçişleri Bakanlığı, Tihanovskaya'yı devletlerarası arananlar listesinden çıkardı

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Belarus makamlarının talebi üzerine devletlerarası arananlar listesine dahil edilen Belaruslu muhalif lider Svetlana Tihanovskaya, aynı makamların isteği doğrultusunda veri tabanındaki arananlar listesinden çıkarıldı.
Bakanlıktan “Tihanovskaya’nın devletlerarası arananlar listesinden neden çıkarıldığı” sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeler kullanıldı:
“Bir kişinin devletlerarası aranmasına veya aranmasının sona erdirilmesine ilişkin kararın yanı sıra, aramaya ilişkin bilgilerin Devletlerarası Bilgi Bankası’na yönlendirilmesi yalnızca aramayı başlatan BDT üyesi devletin kolluk kuvvetlerinin yetkisindedir.”
Bakanlık ayrıca, konuya ilişkin ayrıntılı bilgilerin Belarus İçişleri Bakanlığı’ndan alınabileceğini kaydetti.
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