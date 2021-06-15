Putin, yasadışı göçmenlerin Rusya'da kalma sürelerini 30 Eylül'e kadar uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkede yasadışı olarak bulunan yabancı vatandaşların ve vatansız kişilerin Rusya'da 30 Eylül'e kadar kalmasına imkan tanıyan kararnameyi imzaladı.

Putin'in imzaladığı kararnamede "Rusya'dan idari gerekçelerle sınır dışı etmeye yönelik kararlar, Rusya topraklarında bulunan yabancı vatandaşlara ve vatansız kişilere 30 Eylül 2021 (dahil) tarihine dek uygulanmayacaktır" dendi.

15 Mart 2020'den önce Rusya'ya gelen ve ülkede kalmak için yasal dayanağı bulunmayan kişiler, 30 Eylül'e kadar hukuki durumlarının düzenlenmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurabilecek ya da ülkeden ayrılabilecek.

Cezaevinden çıkanlar, Rusya devlet sınırıyla ilgili yasaları ihlal edenler, Rusya'nın ulusal güvenliği için tehdit oluşturanlar, terör saldırılarının düzenlenmesine yardım edenler, kamu düzenine kast edenler ve izinsiz gösterilere katılanlar bu kararnameden yararlanamayacak.

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Rusya'da her yıl 9 ila 11 milyon yabancı vatandaş bulunurken 2020 yılında bu rakam 5.5 milyon kişiye kadar azaldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgını nedeniyle göçmenlerin ülkede bulunma süresini 15 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmıştı.