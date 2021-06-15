NATO’nun Rusya’ya 'hasım ülkeler' listesi ile ilgili çağrısına Rus senatörden yanıt

Rus Senatör Puşkov, NATO'nun dünkü toplantısından sonra yayınlanan sonuç bildirisindeki maddelerden birinde Rusya'ya ABD ve Çekya’yı 'hasım ülkeler' listesinden çıkarması için yapılan çağrıya yanıt verdi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin üyesi Aleksey Puşkov, Brüksel’de dün düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrasında yayınlanan bildirinin bir maddesinde Rusya’ya ABD ve Çekya’yı ‘hasım ülkeler’ listesinden çıkarması için yapılan çağrıyı Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla yorumladı.

Puşkov, “Rusya'yı hasım olarak değerlendiren, sınırlarımızın yakınında tatbikatlar düzenleyen ve bize karşı dostane davranmayan ittifak, ABD ve Çekya’yı hasım ülkeler listesinden çıkarmamızı istiyor” ifadelerini kullandı.

Рассматривая Россию как противника, проводя маневры у наших границ, недружественный нам альянс хочет, чтобы мы исключили США и Чехию из списка недружественных стран. Но для исключения из списка должны быть основания. Россия не хочет конфликта. Все зависит от поведения самих США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 14, 2021

​Ülkelerin listeden çıkarılması için bir takım nedenlerin olması gerektiğine dikkat çeken Puşkov, “Rusya çatışma istemiyor. Bu durumda her şey ABD’nin kendi tutumuna bağlı” vurgusunu yaptı.

14 Mayıs'ta Rusya hükümeti, diğer ülkelerin Moskova'ya yönelik tutumlarını dikkate alınarak hazırlanan hasım ülkeler listesini onaylamış, listede sadece ABD ile Çekya yer almıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, geçen hafta Sputnik’e verdiği demeçte hasım ülkeler listesinin gözden geçirilmesi için şimdilik bir neden olmadığını açıklamıştı.