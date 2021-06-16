Moskova Belediye Başkanı: Vaka artışı kritik seviyelere ulaştı, Moskovalıları aktif olarak aşı olmaya davet ediyoruz

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Moskova'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili durumun kritik bir noktaya ulaştığını belirtti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, son günlerin dinamiklerinin Moskova'da Kovid-19 vakalarının zirveye ulaştığını gösterdiğini belirterek, tespit edilen toplam vaka sayısında yüzde 80, hastanelere yatırılan ağır hasta sayısında yüzde 70 oranında artış olduğunu kaydetti.

Moskova’daki Filatov Hastanesini ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sobyanin, başkentte son günlerde vaka sayısının 6-7 bin seviyesinde seyretmesiyle bağlantılı olarak tatil günlerinin 20 Hazirana kadar uzatıldığını belirtti.

Sobyanin, Kovid-19 ile enfekte olan hasta sayısının Nisan-Mayıs 2020'dekinden daha yüksek olduğunu ve neredeyse Aralık seviyesine ulaştığına vurgu yaparak, “Son günlerde Kovid-19 tespit edilen hastalarda yüzde 80, hastanelere yatırılan ağır hasta sayısında yüzde 70 oranında artış olduğunu görüyoruz” dedi.

Moskova’daki hastanelere dağıtılan 4 bin ek yatakla toplam yatak sayısının 16 bine ulaştığını belirten Sobyanin, “Bugünlerde aşı noktalarına giderek aşılanmak daha da önemli. Hepsi çalışıyor, hizmet veriyor. Bu nedenle Moskovalıları aktif olarak aşı olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Moskova Bölgesi’ndeki toplu etkinlikler 15 Temmuz'a kadar yasaklandı

Öte yandan, Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov, bölge hükümeti bakanları ve belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, kitlesel etkinliklerin 15 Temmuza kadar yasaklandığını duyurdu.

Vorobyov, Moskova Bölgesi’nde hastanelere kaldırılan Kovid-19 hastalarının sayısında iki kat artış olduğunu belirterek, “Ne yazık ki, geçen hafta insidans ve hastaneye yatışlarda büyük bir artış gördük. Bir hafta öncesine kadar 500-600 olan günlük yatış sayısı, şu anda 900-950’ye ulaşmış durumda” dedi.

Ambulansların yükünün de artığına vurgu yapan Vorobyov, günlük çağrı sayısının 12 bine ulaştığına dikkat çekti.