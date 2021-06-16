Rusya’ya gelen tüm inşaatçılara aşılanma zorunluluğu getirilebilir

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Husnullin, "Görüştüğümüz fikirlerden biri, ülkeye giriş yapan inşaatçıların mutlaka aşılanması. Tüm inşaatçıları aşılamaya hazırız, bu konuda anlaşmaya vardık, ilgili karar üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Husnullin, "Kaç kişi gelecek? 100 bin, 200 bin mi? Gelen herkese aşı sağlama görevini belirledik. İnşaat şirketleri aşılamanın maliyetini karşılamaya hazır, işçilerine aşı yapmaya hazır. İşçilerin de işe ve düzenli ücrete ilgi duyduğunu anlamak lazım. Bunun için aşılama şartımızı kabul etmeleri gerekiyor. Eminim, şartımızı kabul edecekler" dedi.

Rusya'da, pandemiyle ilgili ülkeye giriş kısıtlamaları yüzünden inşaat sektöründe işçi kıtlığının yaşandığını anlatan Başbakan Yardımcısı, "Halihazırda iş gücü sıkıntısı bir numaralı sorun. Şu anda 1.5-2 milyon işçi eksikliği var. Önümüzdeki bir veya iki ay içinde işgücü kaynaklarını harekete geçirmek için ülkeye giriş mekanizmasını hafifletmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.