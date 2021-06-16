Yabancı ülkelerin Rusya’ya yönelik düşmanca eylemlerine karşı önlemlerle ilgili yasa tasarısı Duma’ya sunuldu

Rusya hükümeti, Rus kredi kuruluşlarının, müşterileri ve yaptıkları işlemler hakkında yabancı devlet yetkililerine bilgi verilmesini yasaklayan yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma’ya sundu.

Rusya hükümetinin, Duma’nın incelemesine sunduğu belge ile Rus kredi kuruluşlarının, müşterileri ve yaptıkları işlemler hakkında yabancı devlet yetkililerine bilgi verilmesinin yasaklanması öngörülüyor.

Yasa tasarısının metni, Duma’nın elektronik veri tabanına dahil edildi.

"Kredi kuruluşlarının, müşterileri ve onlar tarafından yapılan işlemler hakkında yabancı ülkelerin yetkili mercileri tarafından talep edilen bilgileri söz konusu mercilere vermeleri yasaklanıyor" ifadelerine yer verilen belgede, ‘Rusya Federasyonu düzenleyici yasaları ile belirlenen’ durumların istisna tutulduğu kaydedildi.

Bakanlar Kabinesi’nin girişimi ayrıca bankaları, yabancı ülkelerdeki merciler tarafından müşteriler ve onların yaptıkları işlemler hakkında bilgi istenmesi durumunda bu tür taleplerin geldiğini Rusya Devlet Mali İzleme Servisi’ne (Rosfinmonitoring) ve Rusya Merkez Bankası’na bildirmelerini zorunlu kılıyor.

14 Mayıs'ta Rusya hükümeti, diğer ülkelerin Moskova'ya yönelik tutumlarını dikkate alınarak hazırlanan hasım ülkeler listesini onaylamış, listede sadece ABD ile Çekya yer almıştı.