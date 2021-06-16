Moskova'da bazı sektörlerdeki çalışanlara aşı zorunluluğu

Moskova kenti ve Moskova Bölgesi yönetimleri, bazı sektörlerdeki çalışanların Kovid-19 aşısı olmasını zorunlu kıldı. Rusya'da son 24 saatte 13 bin 397 yeni vaka tespit edildi.

Moskova kenti ve Moskova Bölgesi başhekimlerinin aldığı karara göre hayata geçirilen uygulama kapsamında ticaret, toplu beslenme, konut hizmetleri ile enerji, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve ulaştırma alanındaki çalışanların Kovid-19 aşısı olmaları zorunlu yapıldı.

Güzellik salonları, çocuk oyun salonları ve eğlence merkezleri, tiyatrolar, sinema ve konser salonları, müzeler ve benzeri kuruluşlarda görev yapan kişiler de zorunlu aşılamaya tabi kategoriler listesinde yer aldı.

Çok amaçlı merkezlerin çalışanları, bankaların ve diğer finans kuruluşlarının müşteri temsilcileri, postane çalışanları, bürokratlar, reklamcılık sektörü çalışanları, listede yer alan diğer kişiler oldu.

Zorunlu aşılamaya tabi kişilerin 15 Temmuz'a kadar Sputnik V, EpiVakKorona veya KoviVak aşısının ilk dozunu ya da tek bileşenli Sputnik Light aşısını olmaları gerekiyor. İki dozlu aşı olanların 15 Ağustos'a kadar ikinci dozu alması ve listedeki tüm çalışanların yüzde 60'ının ağustos ortasına kadar aşılanması planlanıyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentteki durumun dramatik bir şekilde ilerlediğini, hastanelerde 12 bin kişinin yattığını belirterek "Bu nedenle başkentin başhekimi, hizmet sektöründeki çalışanların yüzde 60 için zorunlu aşılama kararı aldı" dedi.

13 bin 397 yeni koronavirüs vakası

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya'da son 24 saat içinde 13 bin 397 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyon 249 bin 990 oldu.

396 kişi hayatını kaybederken koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bin 576'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 10 bin 256 artarak 4 milyon 828 bin 500 oldu.