Moskova'dan Tallin'in iddialarına yanıt: Rus savaş uçakları Estonya hava sahasını ihlal etmedi

Estonya Genelkurmay Başkanlığı, dün iki Su-35 savaş uçağının vericileri (transponder) kapalı olarak Hiiumaa Adası yakınlarındaki hava sahasına girdiğini öne sürmüştü.

Estonya'nın suçlamalarına yanıt veren bakanlık, "15 Haziran'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait iki Su-35 uçağı, Baltık Denizi'nin uluslararası karasuları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi. Uçuş, belirlenen güzergaha kati biçimde uyularak yapıldı. Uçuş sırasında uçaklar güzergahtan sapmamış olup bu durum, objektif kontrol verileriyle doğrulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Rus uçaklarının tüm uçuşları uluslararası karasulardaki hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uyarak ve diğer ülkelerin sınırlarını ihlal etmeden gerçekleştirdiğinin altını çizdi.