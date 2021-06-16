Rusya Adalet Bakanlığı, kar amacı gütmeyen kuruluşların işlemleri ve hesaplarına dair bankalardan bilgi alabilecek

Rusya parlamentosunun alt kana Duma, Adalet Bakanlığı'na bankalardan kar amacı gütmeyen kuruluşların (NPO) işlemleri ve hesapları ile ilgili bilgi alma hakkı tanıyan yasa tasarısını ilk okumada kabul etti.

Duma milletvekilleri, Adalet Bakanlığı'na bankalardan NPO’ların işlemleri ve hesapları ile ilgili bilgi alma hakkı tanıyan yasa tasarısını ilk okumada kabul etti, bankalar halihazırda bankacılık sırrı ilkesine dayanarak söz konusu bilgileri vermeyi kabul etmeyebiliyor.

Hükümet, ilgili yasa tasarısını mayıs ayında N1183361-7 numarasıyla parlamentoya sunmuştu.

NPO’ların işlemleri ve banka hesaplarına ilişkin bilgiler hem Adalet Bakanlığı’nın, hem de bölge idarelerinin talebi üzerine sunulması gerekecek. Yasaya ilişkin açıklama yazısında, “Kredi kuruluşlarından ilgili bilgilerin alınması, kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından, fon harcamaları ve diğer mülklerin kullanımı da dahil olmak üzere, faaliyetlerinin tüzükteki hedeflere uygunluğunu belirlemek için sunulan belgelerin güvenilirliğinin değerlendirilmesini mümkün kılacak” ifadelerine yer verildi.

Yasa tasarısının mimarları, Adalet Bakanlığı’nın zaten kar amacı gütmeyen kuruluşların işletme faaliyetleri ile ilgili bilgileri talep etme hakkı bulunduğunu, ancak bankaların şimdiye kadar bankacılık sırrı ilkesine dayanarak istenen bilgileri vermeyebildiğini hatırlattı.

Yasa, parlamentodan onay alması halinde resmen yayınlandıktan 10 gün sonra yürürlüğe girecek.