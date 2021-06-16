Kayıt
20:30 16 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Duma

    Rusya Devlet Duması, bazı silah türleri için satın alma yaş sınırını 18’den 21’e yükseltti

    © Sputnik
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1044750595_0:24:3072:1752_1200x675_80_0_0_92e3d025d13b1e47342f55086b9d5b20.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202106161044750653-rusya-devlet-dumasi-bazi-silah-turlerini-satin-alma-yas-sinirini-18den-21e-yukseltti/

    Rusya parlamentosunun alt kana Duma, bazı silah türlerinin satın alınması için yaş sınırının 18’den 21’e çıkarılmasına ilişkin yasa tasarısını üçüncü okumada kabul etti.

    Duma milletvekilleri, bugün gerçekleşen üçüncü okumada silah ruhsatı vermeyi reddedilmesine ek gerekçelere ve bazı silah türlerinin satın alınması için yaş sınırının 18’den 21’e çıkarılmasını ilişkin yasa tasarısını üçüncü okumada kabul etti.

    Yaş sınırı

    © REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
    Duma, SSCB ve Almanya'nın 'İkinci Dünya Savaşı'ndaki rollerinin eşitlenmesini yasaklayan' tasarıyı kabul etti
    Yeni yasa, şu anda olduğu gibi 18 değil, 21 yaşına ulaşmış olan Rusya vatandaşlarına av silahı, meşru müdafaa amaçlı yivsiz uzun namlulu ateşli silahları satın alma hakkı veriyor.

    Yasa, askerlik görevini yerine getirmiş ya da getirmekte olan, devlet bünyesindeki paramiliter kuruluşlarında çalışan ile askeri rütbeleri veya adalet kurumlarının özel rütbeleri olan kişileri kapsamıyor.

    Yasa, geleneksel bir yaşam tarzı sürdüren yerli azınlık halklarına mensup Rusya vatandaşlarının yanı sıra avcılıkla uğraşan vatandaşlara ve özel tüzük görevleri olan kuruluşlarda çalışan kişilere 18 yaşından itibaren av silahları edinme hakkı tanıyor.

    Yasa ayrıca 18 yaşını doldurmuş vatandaşlara spor faaliyetlerinde kullanmak üzere spor ve av silahları satın alma hakkı tanıyor.

    Ruhsat vermeyi reddetme gerekçeleri

    Rusya vatandaşlarına silah satın alma ruhsatı vermeyi reddetme gerekçelerinin listesini de genişleten yasada, ağır ve çok ağır suçların yanı sıra silah, mühimmat, patlayıcı, patlama düzeneği ya da bunların taklitleri, özel olarak imal edilmiş teknik araçlar, uyuşturucu, psikotrop, güçlü, zehirli ve radyoaktif maddeler, tıbbi ve diğer kimyasal ve farmakolojik maddeler kullanılarak kasten işlenen suçlardan hüküm giymiş ve salıverilmiş kişilere ruhsat verilmemesi öneriliyor.

    Ruhsat alma yasağı, silah satıcılığı, terör ve (veya) aşırılık yanlısı suçtan ve ayrıca terörizmin propagandası, haklı gösterilmesi ve desteklenmesi amacıyla işlenen suçlardan hüküm giymiş ve salıverilmiş kişileri de kapsıyor.

    Reşit olmayanlara yönelik şiddet kullanılarak işlenen kasıtlı bir suçtan hüküm giymiş ve salıverilmiş kişiler de ruhsat alamıyor.

    Rusya vizesi
    © Fotoğraf : Twitter
    Duma, Rusya vatandaşlarının yabancı ülke vatandaşı olan yakın akrabaları için vize prosedürünü kolaylaştırdı
    Yasada ayrıca doktor reçetesi olmadan uyuşturucu, psikotrop madde veya potansiyel tehlike taşıyan yeni tip psikoaktif madde kullanmak, alkollü iken araç kullanmak veya aracın kontrolünü alkollü başka birine devretmekten idari ceza alan kişilere, ceza geçerliliği bittiği tarihten itibaren 1 yıl boyunca silah ruhsatı verilmemesi öneriliyor.

    Yasa, silahların ya da ateşli silahların ana parçalarının yasa dışı imal edilmesi veya dönüştürülmesi ile ilgili kılavuzlar içeren bilgilerin medyada ve bilgi ve telekomünikasyon ağlarında yayılmasını yasaklıyor.

    Belgeye göre ayrıca kişilerin, sahibi oldukları silahları, bunları ilgili kurum yetkililerine görülmesi için sunmaları ya da silahların muhafaza edildiği yere erişimlerini sağlamaları gerekiyor.

    Silah sahipleri, silahlarının kaybolması veya çalınması durumunda Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) yetkililerine bunu bildirmekle yükümlü.

    Etiketler:
    Yasa tasarısı, Duma, Onay, Yaş sınırı, Silah ruhsatı, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilajın (deniz salyası) Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yoğunluğu drone kamerasına yansıdı. Kentte etkili olan rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Tarihi Gelibolu Yarımadası kıyılarında etkili oldu. Eceabat'ta Çamburnu mevkisi ile Kilitbahir Kalesi, Barut İskelesi, Rumeli Mecidiye Tabyası bölgelerinde yoğunlaşan müsilaj, Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'nda da etkili olduğu görüldü.
    Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajda son durum
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Türkiye'deki Suriyeli mülteciler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet