Rusya Devlet Duması, bazı silah türleri için satın alma yaş sınırını 18’den 21’e yükseltti

Rusya parlamentosunun alt kana Duma, bazı silah türlerinin satın alınması için yaş sınırının 18’den 21’e çıkarılmasına ilişkin yasa tasarısını üçüncü okumada kabul etti.

Duma milletvekilleri, bugün gerçekleşen üçüncü okumada silah ruhsatı vermeyi reddedilmesine ek gerekçelere ve bazı silah türlerinin satın alınması için yaş sınırının 18’den 21’e çıkarılmasını ilişkin yasa tasarısını üçüncü okumada kabul etti.

Yaş sınırı

Yeni yasa, şu anda olduğu gibi 18 değil, 21 yaşına ulaşmış olan Rusya vatandaşlarına av silahı, meşru müdafaa amaçlı yivsiz uzun namlulu ateşli silahları satın alma hakkı veriyor.

Yasa, askerlik görevini yerine getirmiş ya da getirmekte olan, devlet bünyesindeki paramiliter kuruluşlarında çalışan ile askeri rütbeleri veya adalet kurumlarının özel rütbeleri olan kişileri kapsamıyor.

Yasa, geleneksel bir yaşam tarzı sürdüren yerli azınlık halklarına mensup Rusya vatandaşlarının yanı sıra avcılıkla uğraşan vatandaşlara ve özel tüzük görevleri olan kuruluşlarda çalışan kişilere 18 yaşından itibaren av silahları edinme hakkı tanıyor.

Yasa ayrıca 18 yaşını doldurmuş vatandaşlara spor faaliyetlerinde kullanmak üzere spor ve av silahları satın alma hakkı tanıyor.

Ruhsat vermeyi reddetme gerekçeleri

Rusya vatandaşlarına silah satın alma ruhsatı vermeyi reddetme gerekçelerinin listesini de genişleten yasada, ağır ve çok ağır suçların yanı sıra silah, mühimmat, patlayıcı, patlama düzeneği ya da bunların taklitleri, özel olarak imal edilmiş teknik araçlar, uyuşturucu, psikotrop, güçlü, zehirli ve radyoaktif maddeler, tıbbi ve diğer kimyasal ve farmakolojik maddeler kullanılarak kasten işlenen suçlardan hüküm giymiş ve salıverilmiş kişilere ruhsat verilmemesi öneriliyor.

Ruhsat alma yasağı, silah satıcılığı, terör ve (veya) aşırılık yanlısı suçtan ve ayrıca terörizmin propagandası, haklı gösterilmesi ve desteklenmesi amacıyla işlenen suçlardan hüküm giymiş ve salıverilmiş kişileri de kapsıyor.

Reşit olmayanlara yönelik şiddet kullanılarak işlenen kasıtlı bir suçtan hüküm giymiş ve salıverilmiş kişiler de ruhsat alamıyor.

Yasada ayrıca doktor reçetesi olmadan uyuşturucu, psikotrop madde veya potansiyel tehlike taşıyan yeni tip psikoaktif madde kullanmak, alkollü iken araç kullanmak veya aracın kontrolünü alkollü başka birine devretmekten idari ceza alan kişilere, ceza geçerliliği bittiği tarihten itibaren 1 yıl boyunca silah ruhsatı verilmemesi öneriliyor.

Yasa, silahların ya da ateşli silahların ana parçalarının yasa dışı imal edilmesi veya dönüştürülmesi ile ilgili kılavuzlar içeren bilgilerin medyada ve bilgi ve telekomünikasyon ağlarında yayılmasını yasaklıyor.

Belgeye göre ayrıca kişilerin, sahibi oldukları silahları, bunları ilgili kurum yetkililerine görülmesi için sunmaları ya da silahların muhafaza edildiği yere erişimlerini sağlamaları gerekiyor.

Silah sahipleri, silahlarının kaybolması veya çalınması durumunda Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) yetkililerine bunu bildirmekle yükümlü.