'Rusya'nın ABD Büyükelçisi, haziran sonuna kadar Washington'a dönecek'

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Washington'a döneceği tarihin belli olmadığını ancak bunun 'tamamen teknik bir konu' olduğunu söylerken, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Antonov'un bu ayın sonunda Washington'a döneceğini bildirdi.

Basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Antonov, Washington'a döneceği kesin tarihin henüz belli olmadığını, ancak bunun 'tamamen teknik bir konu' olduğunu söyleyerek, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'u işaret etti.

Ryabkov, ilgili soruya verdiği yanıtta "Anatoliy İvanoviç Antonov, her zaman valizleri hazır şekilde bekliyor, talimat doğrudan Devlet Başkanı Putin’den geldiğine göre, Anatoliy İvanoviç’in bu ayın sonuna kadar Washington’a kesinlikle döneceğini düşünüyorum" ifadelerini kulllandı.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov ve ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, daha önce istişareler için ülkelerine dönmüşlerdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile Cenevre'de yaptığı görüşmenin ardından, Rus ve ABD büyükelçilerinin görevlerine geri döneceklerini açıklamıştı.