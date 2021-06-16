Gorbaçov, Putin ve Biden'in ortak açıklamasını değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden'in ortak açıklamasını olumlu karşıladığını söyleyen eski SSCB lideri Mihail Gorbaçov, bu açıklamanın nükleer savaşın kabul edilemez olduğu yönündeki Gorbaçov-Reagan formülünü doğruladığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'in ortak açıklamasını Sputnik'e değerlendiren Gorbaçov, "Bu görüşmeye giden yol zordu. Başkan Ronald Reagan ile ilk görüşmemize giden yolu hatırlıyorum, biz de yolun sonunda ortak açıklamaya gelmiştik. Şimdi de Rusya ve ABD liderlerinin, nükleer savaşın kabul edilemez formülümüzü doğruladıklarını görüyorum. Bu temelde, stratejik istikrar ve nükleer silahlar konusunda kapsamlı görüşmelerin başlatılması da bir o kadar önemli. Onlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gorbaçov, "Her şeyden önce, toplantının gerçekleştiğinden ve gelen ilk açıklamalara bakılırsa yapıcı nitelik taşıdığından memnuniyet duyuyorum. Bu, görüşmeden sonuç alınmayacağını söyleyenlere yanıt oldu. En zor durumlarda bile diyalogun yapılabileceğini ve yapılması gerektiğini bir kez daha görmüş olduk. İki ülke lideri örneğini gösterdi. Bunu takdir ediyorum" diye konuştu.

Eski Sovyetler Birliği lideri Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Reagan arasındaki görüşme, 1985 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılmıştı.

Görüşmenin sonuçlarının yansıtıldığı ortak açıklamada, nükleer savaşın kabul edilemez olduğu, böyle bir savaşı galibi olmayacağı ve tarafların askeri üstünlük elde etmeye çalışmayacağı kaydedilmişti.