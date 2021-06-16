Kremlin'den Putin-Biden görüşmesiyle ilgili değerlendirme: Beklediğimiz gibi geçti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sputnik'e konuşan Peskov, görüşmenin nasıl geçtiği yönündeki soruya, "Aşağı yukarı beklediğimiz gibi geçti. Fakat sonrası gelişmelere bağlı" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, ABD ile stratejik istikrar görüşmelerine Rusya adına kimlerin katılacağı sorusuna ise, "Henüz bilinmiyor" yanıtını verdi.

Öte yandan Cenevre'deki görüşmenin ardından, ABD'nin Rusya'nın 'hasım ülkeler' listesinden çıkarılması için nedenlerin oluşup oluşmadığı sorusunu da yanıtlayan Peskov, "Hayır, henüz bunun için bir neden yok" dedi.