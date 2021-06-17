Putin, Kanadalı gazetecinin 9 yaşındaki kızına Biden ile görüşmenin önemini anlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çocuklar için özel olarak ABD’li mevkidaşı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin önemini, “İki nükleer güç, dünyayı güvenilir ve güvenli hale getirmek için görüşüyor” sözleriyle anlattı.

Putin, Cenevre’deki görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, bir Kanadalı gazetecinin, 9 yaşındaki kızına, bu görüşmenin neden bu kadar önemli olduğunu nasıl anlatabileceği sorusuna şu yanıtı verdi:

“9 yaşındaki kızınızın bu tür konularla ilgileniyor olması çok güzel. Bunun yanıtı çok kolay. Etrafa bakıp şunu söylemek gerekir: Bu dünyanın ne kadar güzel olduğunu görüyor musun? İşte iki büyük, iki ülkenin, en büyük nükleer güçlerin lideri, bu dünyayı tüm sakinleri için güvenli, güvenilir, müreffeh bir ev haline getirmek için görüşüyor."

Putin, “Onlar, kısıtlanması ve genel kullanım kuralları geliştirilmesi gereken korkunç bir silahla ilgili sorunları konuşacak. Onlar, nehirlerin ve denizlerin temiz olması, sellerin ve kuraklığın olmaması, bu bağlamda nerede bulunurlarsa bulunsunlar tüm Dünya sakinlerine yetecek gıdanın olması için çevre korumayı konuşacaklar. Onlar, çocukların daha az hastalanması, okula gidebilmesi ve geleceğe emin gözlerle bakabilmesi için sağlık alanını görüşecekler” diye ekledi.