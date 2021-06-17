Putin'den Biden ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair değerlendirme: Aynı dilde konuştuk

ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile kişisel ilişkilere ilişkin bazı soruları değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Putin, mevcut ABD liderinin yapıcı ve deneyimli bir kişi olduğunu kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD’li mevkidaşından Beyaz Saray'a davet alıp almadığı sorusuna, "Misafirliğe çağrılmadım, çünkü bu tür görüşmeler için şartların olgunlaşması lazım" yanıtını verdi.

Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak eğer bana, Biden'in nasıl bir muhatap ve partner olduğunu sorarsanız onun çok yapıcı, çok deneyimli bir insan olduğunu söyleyebilirim, bu hemen fark ediliyor. Biraz ailesini anlattı, annesinin kendisine neler söylediklerini. Bunun işe doğrudan bir dahli olmasa da yine de onun ahlaki değerlerinin niteliğini sergiliyor. Genel olarak aynı dilde konuştuğumuzu düşünüyorum."

Biden'in, bir gazetecinin 'Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz?' sorusuna olumlu yanıt vermesinin hatırlatılması üzerine Rusya lideri, "ABD liderinin benim için daha önce kullandığı sert ifadelere gelince; ne söyleyebilirim ki, hepimiz bu açıklamaları biliyoruz. Bunun üzerine Başkan Biden beni aradı, konuştuk, yaptığı açıklama beni tatmin etti, görüşmemizi önerdi. Bu onun girişimi ve biz görüştük" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 'kırmızı çizgiler' ile ilgili soruyu yanıtlayan Putin, görüşmede bu kadar 'ileriye gitmediklerini' belirterek, "Kırmızı çizgilerle ilgili daha önce çok kez konuştum. Bu anlayış, işbirliğinin temel alanlarındaki müzakere süreçleri sırasında doğuyor. Birbirini korkutmanın hiçbir anlamı yok. İnsanlar, görüşmek ve ilişkileri düzeltmek için bir araya geldiğinde asla böyle bir şey yapılmaz, aksi takdirde görüşmeye gerek yok" dedi.

Zirvede, Rusya ve ABD dışişleri bakanlıklarının, diplomasi alanındaki tüm işbirliği konularıyla ilgili istişareler başlatacakları yönünde anlaşmaya varıldığına dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı, "Konuşulacak çok şey var, birçok sorun birikti. ABD dahil her iki tarafın çözüm arama niyetinde olduğunu gördüm" değerlendirmesinde bulundu.

'ABD medyasının bana yönelik saldırılarına alıştım'

Rusya Devlet Başkanı Putin, ayrıca ABD medyasının, kendisini hedef alan saldırılarını değerlendirdi. Putin, "Çarpıtmalara, sırlara ve aksine bir takım saldırılara gelince, bunlar günümüz uluslararası ilişkilerde bir uygulama haline geldi. Bu konuda hiçbir şey yapamayız. Buna alıştım artık. Hepimiz onlarca yıldır bununla yaşıyoruz" yorumunu yaptı.