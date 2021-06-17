Peskov: Rusya ve ABD en kısa zamanda stratejik istikrarla ilgili görüşmelere başlamalı

Rusya ile ABD liderlerinin dün Cenevre’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki ülkenin mümkün olan en kısa zamanda stratejik istikrar ve silah kontrolü konusunda müzakerelere başlanması gerektiğini anladığını ifade etti.

Eho Moskvı radyosunda konuşan Peskov, Cenevre’deki zirvenin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Silahların azaltılması konusunun çok fazla uzmanla çalışılması gereken bir mesele olduğunu belirten Peskov, “Mümkün olan en kısa zamanda stratejik istikrar ve silah kontrolü yönünde masaya oturulması gerektiğine dair bir anlayış var” dedi.

‘Suriye’de Rus ve ABD’li askerler arasındaki diyalog desteklenmeli’

Görüşmede Suriye’deki durumun ele alındığını belirten Peskov, “İlişkilerimizdeki çok zorlu döneme rağmen, her halükarda askerlerimiz arasında bir diyaloğun sürdürüldüğü ve sürdürülmeye de devam ettiği vurgusu yapıldı” dedi.

Bunun çatışmaların önlenmesi bakımından çok önemli olduğunu kaydeden Peskov, konuyla ilgili başka ayrıntı vermedi. Peskov, Afganistan’daki durumun da ele alındığını ifade etti.

‘Büyükelçi Antonov’un, yakın zamanda ABD’ye dönmesi bekleniyor’

Liderlerin zirvedeki kararının ardından Rusya ve ABD büyükelçilerinin görev yerlerine dönüp dönmediğine ilişkin soru karşısında Peskov, “Henüz değil. Galiba önümüzdeki günlerde gidecek” dedi.

‘Belarus konusunda fikir ayrılıkları vardı’

Peskov, “Doğal olarak Belarus konusunda fikir ayrılıkları vardı, ancak Belarus hiçbir şekilde Cenevre zirvesinin gündemindeki öncelikli konular arasında değildi. Belarus konusu ABD tarafından, herkesin de pekala bildiği tutum üzerinden gündeme getirildi” dedi.

NATO konusunda da fikir ayrılıkları yaşandığını belirten Peskov, “Bu konuya derinlemesine inilmedi, ancak İttifak’ın amacı ve oynadığı rol konusunda farklı görüşlere sahibiz” açıklamasını yaptı.

‘Mahkumların takas edilmesi olasılığı konusunda bir tarih yok’

Peskov, zirvede iki ülke arasında olası mahkum takası ile ilgili belirli tarih ve isimlerin konuşulmadığını söyledi.

Konuyla ilgili devlet düzeyinde çerçeve niteliğinde görüşmelerin olduğunu belirten Peskov, “Sonrasında çok, çok zorlu çalışmalar başlayacaktır” dedi.

Olası takasla ilgili herhangi bir zaman sınırının görüşülüp görüşülmediği sorusunu da yanıtlayan Peskov, “Hayır, bu konuda bir son tarih söz konusu olamaz” açıklamasını yaptı.

Takasla ilgili belirli isimlerden söz edilip edilmediği de sorulan Peskov, “Kimse listeyi gözden geçirmekle ilgilenmedi. Liderler usülen çerçeve niteliğinde, kavramsal bir konuşma yapar. Konu ele alındı, bunu Devlet Başkanı Putin de basın toplantısında teyit etti” dedi.