Putin: Biden, basında yansıtıldığından tamamen farklı biri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cenevre’de dün ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdiği ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili olarak, “Medyada sunuluş biçimi ile gerçekte olduğu kişi birbirinden tamamen farklı” değerlendirmesini yaptı.

Rusya lideri Putin, ocakta görevi devralması sonrasında dün ilk defa İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldiği ABD Başkanı Biden’ın ‘basında yansıtıldığı gibi birisi olmadığını, ne elde etmek istediğini gayet iyi bilen biri olduğunu’ belirtti ve "Hiçbir şeyi atlamamak için onunla çok dikkatli bir biçimde çalışmak gerek" diye ekledi.

Putin, devlet kadrolarını yetiştiren bir okuldaki konuşmasında, Biden’ın uzun bir Avrupa turunda olmasına karşın, dünkü görüşmelerinde ‘oldukça canlı göründüğünü’ söyledi.

Rusya Devlet Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“(Biden ile) iki, hatta belki daha uzun zaman yüz yüze görüştük. Her şeye tamamen hakimdi. Belki zaman zaman notlarına bakmıştır, fakat bunu hangimiz yapmıyoruz ki? Biden tam bir profesyonel. Hiçbir şeyi gözden kaçırmamak için onunla çalışırken çok dikkatli olmalı. Zira sizi temin ederim ki kendisi hiçbir şeyi gözden kaçırmıyor.”

Cenevre’deki görüşmelerinin dostane bir havada geçtiğini de ekleyen Rusya lideri, “Birbirimizi ve kilit meselelerdeki duruşlarımızı karşılıklı olarak anlayabildik. Umuyorum ki geçmiş yıllardaki gibi olmaz ve ABD Başkanı’nın çalışmasına mani olmazlar” ifadelerini kullandı.