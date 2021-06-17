Rusya, Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Değerlendirmesi endeksinde tarihindeki en yüksek puanı elde etti

Boston Consulting Group (BCG) tarafından hazırlanan 2021 Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Değerlendirmesi (SEDA) endeksinde 53. sıranın sahibi olan Rusya, tüm tarihi boyunca en yüksek seviyeyi gördü.

SEDA araştırmasına ilişkin açıklama yapan BCG Yönetici Direktörü ve Partneri Dmitriy Garanin, "Rusya'nın toplum notu 56.4 puan. Bu, ülkemizin tüm gözlem tarihi boyunca elde ettiği en yüksek gösterge. Rusya, 2016 yılına kıyasla toplam puanını 3.49 artırırken aynı dönemde Çin'in puanı 3.15 azaldı" dedi.

Araştırmacıların Rusya'da ekoloji ve dijitalleşme alanında da olumlu dinamik tespit ettiğini anlatan Garanin, "Rusya, en dikkat çekici ilerlemeyi puanını 72'den 80'e yükselttiği ekonomik istikrar alanında elde etti" diye konuştu.

Boston Consulting Group'un SEDA endeksinde birinci sıranın sahibi İsviçre olurken ikinci sırada Norveç, üçüncü sırada ise Finlandiya yer alıyor. İlk 10'daki diğer ülkeler sırasıyla İzlanda, Avusturya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Singapur ve Lüksemburg.