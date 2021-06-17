Sele teslim olan Kırım'da acil durum ilan edildi

Gece saatlerinde Kerç kenti ve çevresindeki yerleşimlerde yaklaşık iki aylık yağışın görülmesi bölgede sele neden oldu. Bölgedeki 5 ilçede onlarca ev ve arazi sular altında kaldı. Kerç'ten geçen Melek Çeşme nehri taştı ve kentin büyük kısmında elektrikler kesildi.

Bölgeyi ziyaret eden Aksenov, daha önce sadece yarımadanın doğusu için geçerli olan acil durum uygulamasını Kırım'ın tamamını kapsayacak şekilde genişlettiklerini duyurdu.

Bölgede botla incelemelerde bulunan Aksenov, tüm mağdurlara tazminat ödeneceğini belirtti.

Керчь и село Приозерное затопило после проливных дождей: за ночь там выпало 150% месячной нормы осадков



В город уже прибыл губернатор Крыма Сергей Аксенов. Он изучает территорию, плавая на лодке.



За лодкой главы Крыма плывут сотрудники МЧС — добираются до городской больницы. pic.twitter.com/rgjbvYtqwF — Известия (@izvestia_ru) June 17, 2021

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