Rusya Dışişleri: Türkiye'nin Kabil'deki havalimanının güvenliğini üstlenmesi, ABD-Taliban anlaşmasına aykırı olur

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Kabil'deki uluslararası havalimanının güvenliğini Türkiye’nin üstlenmeye devam etme teklifi ile ilgili olarak, Türkiye’nin Afganistan’da askeri varlığını bulundurmasının, ABD ile Taliban arasında varılan anlaşmaya aykırı olacağını söyledi.

Zaharova, "Herhangi başka bir ülke gibi Türkiye'nin Afganistan'daki askeri birliğini tutması, ABD ile Taliban arasında Doha'da imzalanan anlaşmaya hukuki açıdan ters düşer. Bu belge, yabancı birliklerin 1 Mayıs'a kadar tümüyle çekilmesini öngörüyor. Bu süre, 11 Eylül 2021'e ertelendi ve Taliban hareketi bununla ilgili olumsuz görüşünü açıkladı" dedi.

Bu konudaki nihai kararın ölçülü bir şekilde ve Afgan taraflar arasındaki ulusal uzlaşı süreçlerini teşvik etme amaçları doğrultusunda alınmasından yana olduklarını anlatan Zaharova, "Sorulması mantıklı olacak bir soru daha var. Neden ülkenin ana havaalanının güvenliği Afgan güvenlik güçlerine bırakılamıyor? 20 yılda Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve donatımına milyarlarca dolar harcandı. Afgan güçlerinin ülkelerinin güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili görevleri kendi başlarına yerine getirecek düzeyde hazır olduğuna dair açıklamaları ABD ve NATO yetkililerinden tüm bu yıllar boyunca düzenli olarak duyduk. Ancak şimdi, NATO ülkelerine göre Afgan güçlerine güvenilmiyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan 'Türkiye çok daha fazla sorumluluk alabilir' mesajı

Azerbaycan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda "ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir. Afganistan’daki bütün tarafların ve bölge ülkelerinin yapıcı katkılarıyla barış sürecini kalıcı hale getireceğimize inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de barış çabalarımızı ve Afganlı kardeşlerimize desteğimizi güçlü şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara mayısta teklif etmişti

Sık sık Taliban saldırılarının hedefi olmasıyla tanınan Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ile ilgili 7 Mayıs'ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan şartlara göre ABD ile diğer güçler çekildikten sonra güvenliğini Türkiye'nin sağlayabileceği açıklaması gelmişti. Ardından Pentagon Sözcüsü John Kirby, bu konuda Türkiye ile ön görüşmeler yaptıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına saygı duyduklarını duyurmuştu.

Katar'daki Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, 2020'de Doha eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimiyle vardıkları tüm Amerikalı güçlerin çekilmesi anlaşması uyarınca Türkiye güçlerinin de çekilmesi gerektiğini söylemişti.