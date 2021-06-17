Sputnik V’nin geliştiricilerinden koronavirüsün Hint mutasyonuna karşı yeni ilaç

Sputnik V’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gamaleya Araştırma Merkezi’nin koronavirüsün Hindistan’da tespit edilen mutasyonuna karşı geliştirdiği ilacı tanıtmayı ve diğer üreticilere önermeyi planladığı belirtildi.

Açıklamada, bunun mevcut aşıya etkisini artıracak ek bir doz halinde uygulanan bir tür güçlendirilmiş aşı olacağı kaydedildi.

Aşıların geleceğinin ‘kokteyl aşılar’, yani ilaç kombinasyonlarında olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Tüm aşı üreticilerini, aşımızı koronavirüs mutasyonlarına karşı kullanmaya davet ediyoruz” denildi.

Haziran ayında, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rus ve Çin aşılarıyla oluşturulan kombine aşının ilk testlerinin Arap ülkelerinde başlayabileceğini belirtmişti.

Sputnik V aşısı, toplam nüfusu 3 milyar kişiyi aşan toplam 60 ülkede tescil edilmiş durumda. İlaç düzenleyicileri tarafından verilen onay sayısı açısından dünyada ikinci sırada yer alan Sputnik V, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor. Aşılama işlemi sırasında iki enjeksiyonda taşıyıcı olarak iki farklı vektör kullanılıyor ve bu sayede, her iki enjeksiyon için aynı dağıtım mekanizmasının kullanıldığı diğer aşılara kıyasla daha güçlü bir bağışıklık gelişiyor.