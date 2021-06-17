Zaharova, Rus gazetecilerin Biden'ın basın toplantısına alınmamasını değerlendirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, RTVI televizyonuna verdiği demeçte, "Amerikalıların basın toplantılarına Rus gazetecileri almaması kötü. Basın toplantımızda Amerikalı gazeteciler ilk sıralarda oturuyordu" ifadelerini kullandı.

Rus gazetecilerin neden Biden'in basın toplantısında alınmadığı sorusuna yanıt veren Zaharova, "Sanırım rahatsız edici sorulardan korkuyorlar" değerlendirmesini yaptı.

"Medya alanının sansürlenmemesi, gazeteciler üzerinde kontrol eksikliği, özgürlükler ile ilgili tüm hikaye, hepsi teori, uygulaması ise işte bu" diyen sözcü, "Ancak Amerikan tarafının basın toplantısına Rus gazetecileri almamak veya önceden davet etmemek onların büyük mağlubiyeti, onlar katiyen haksızlar" yorumunu yaptı.