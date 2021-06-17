‘Sputnik Light aşısı 1.5 hafta sonra dolaşıma girecek’

Muraşko, Sputnik’e açıklamasında, “Sputnik Light, 1.5 hafta sonra dolaşıma girecek” ifadesini kullandı.

Sputnik Light aşısının yeniden aşılamada da kullanılacağını söyleyen Bakan, şu anda bakanlığın, antikor sayısı düştükten sonra yeniden aşılanmak isteyenler için tavsiyeler üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

Tek bileşenli Sputnik Light aşısı 6 Mayıs'ta Rusya'da tescil edilmesinin ardından Belarus, Kongo, Mauritius, Angola, Venezuela, Nikaragua, Filistin, Moğolistan ve Bahreyn'de kullanım izni almıştı. Sputnik V'nin hafifletilmiş tek dozluk versiyonu olan Sputnik Light'ın etkinliğinin, aşılamadan sonraki 28 günden itibaren yüzde 79.4.