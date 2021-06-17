Putin, Rusya'da parlamento seçimlerinin 19 Eylül’de yapılmasını öngören kararı imzaladı

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Duma seçimlerinin 19 Eylül 2021 tarihinde yapılmasına karar verdiği” ifade edildi.
Kararın, yayınlandığı gün yürürlüğe girdiği kaydedildi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülke parlamentosunun alt kanadı Duma’ya seçimlerin 19 Eylül’de yapılmasını öngören kararı imzaladı.
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Duma seçimlerinin 19 Eylül 2021 tarihinde yapılmasına karar verdiği” ifade edildi.
Kararın, yayınlandığı gün yürürlüğe girdiği kaydedildi.
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