Roskomnadzor, VyprVPN ve Opera VPN kullanımını kısıtladı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede VyprVPN ve Opera VPN servislerinin kullanımının kısıtlandığını bildirdi.

Roskomnadzor'dan yapılan açıklamada, VyprVPN ve Opera VPN servislerinin ülkede kullanımının kısıtlanması kararının 'çocuk pornografisi, intihar, narkotik ve diğer yasaklı içeriklere erişim kısıtlamalarını aşmaya yönelik tehditlere müdahale edilmesine ilişkin düzenlemelere uygun olarak' alındığı belirtildi.

Açıklamada, kısıtlamaların 'kesintisiz teknolojik süreçlerde' VPN kullanan Rus şirketlerini etkilemeyeceği kaydedildi.

Kasım 2017'de, Rusya'da VPN hizmetleri, anonimleştiriciler ve arama motorları tarafından yasaklanmış kaynaklara erişimin engellenmesini sağlayan yasa yürürlüğe girmişti.

VPN (özel sanal ağ), iletilen trafiği şifreleyen, kullanıcının kişisel bilgilerini gizlemesine olanak tanıyarak, hedef noktasına herhangi bir dış etkiye maruz kalmadan erişmesini sağlayan teknoloji.