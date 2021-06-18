Putin, Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin ifadelerindeki hatalara açıklık getirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin ifadelerindeki hataların, yeterince iyi bir eğitime sahip olmaması veya hafızasının kötü olmasından değil, 'her zaman bir şeyleri karıştırmasından' kaynaklandığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin ifadelerindeki hatalara dair yorumda bulundu.

Putin, "Sadece insanlar bazı şeylerin ikincil öneme sahip olduğunu düşündüklerinde dikkatlerini gerçekten bu şeylere veremiyor. Amerikalılar, kendilerinden daha önemli bir şey olmadığına inanıyorlar, tarzları böyle" ifadelerini kullandı.

Putin, Psaki'nin 'genç, eğitimli ve güzel bir kadın' olduğunu kaydetti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünü görevini üstlenen, mevcut Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Rusya'da Ukrayna ile ilgili tartışmalı açıklamalarıyla biliniyor.

Psaki'nin skandal ifadeleri, Rus medyasında defalarca kez eleştiri konusu olmuştu.