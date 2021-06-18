Moskova Belediye Başkanı yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, koronavirüs salgını ile ilgili olarak kente uygulanan kısıtlamaları 29 Haziran’a kadar uzattı ve yeni tedbirleri duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentte uygulanan kısıtlamaları 29 Haziran’a uzattı.

Kentte ayrıca çocuk oyun alanları, hayvanat bahçeleri, yeme-içme alanları, bar, gece kulüpleri ve karaokeler 10 gün daha kapalı kalacak. Kalabalık, seyircili etkinlikler bin kişi ile sınırlı olacak. Temmuz ayının başında göçmenlere ‘Sputnik Light’ aşısı yapılmaya başlanacak. Kentte ayrıca ‘koronavirüssüz restoranlarla’ bir deney başlatılacak.

Sobyanin, deneyle ilgili “Restoran işletmecilerine koronavirüssüz yeme-içme alanları oluşturma teklifi sunuldu. Yarından itibaren deneye başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Restoranlardaki bu alanlarda çalışan ve ziyaretçilerin tamamına aşı yapılacak, kontrollerse QR kodlar ile yapılacak.

Diğer yandan tiyatro ve sinemalar faaliyetlerine devam edecek.

‘Yeniden aşılanmaya başlanmalı’

Sobyanin, “Aşı olan kişiler yeniden yaptırmıyor. Ancak antikorları tükenmiş durumda. Bu sorunu biliyorum, kendim de deney kapsamında kısa süre önce yeniden aşı yaptırdım. Zira testler başlamadan önce geçen mayıs ayında aşı yaptırmıştım. Şimdi yeniden aşılamaya başlamak çok önemli. Bu nedenle zamanlama konusunda hızlıca karar almaları için hükümetle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Sobyanin, yeniden aşılamaların Sputnik V aşısının ilk bileşeniyle olacağını ekledi.