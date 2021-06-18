Lavrov'dan Azerbaycan'da Türk askeri üsleri kurulabileceği haberleri hakkında açıklama

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'le bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, görüşmeden sonraki ortak basın toplantısında Azerbaycan'da Türk askeri üsleri kurulabileceği yönündeki haberlere ilişkin sorular yöneltildi.

Lavrov, "Bu konuyu istişare etmedik, söylentileri yorumlamıyoruz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası gazetecilerle yaptığı sohbette İlham Aliyev'le imzaladıkları Şuşa Beyannamesi'nin askeri üssü kapsayıp kapsamadığı sorusu karşısında "Şimdi bu, açıkladığımız maddelerin dışında değil. Burada daha sonra gelişme, genişleme olabilir. Şimdilik burada daha çok, özellikle bu sınır boylarının garanti altına alınması, teminat altına alınması asıl olandır. Burada özellikle sayın İlham Aliyev’in Putin ile yapacağı ara görüşmeler bu işi farklı bir şekilde geliştirebilir. Bizim yapacağımız görüşmeler bu işi farklı şekilde geliştirebilir" ifadelerini kullanmıştı.