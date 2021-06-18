Rusya’dan BMGK’ya Ukrayna güvenlik güçlerinin Lugansk’taki saldırısını kınama çağrısı

Rusya, BM Güvenlik Konseyi’nde Ukrayna güvenlik güçlerinin Donbass’taki milislere gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili bir tartışma başlattı ve yaşananların kınanması çağrısı yaptı.

Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği’nin açıklamasında, “Rusya, BMGK üyelerini Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansklı milislere gerçekleştirdiği, Minsk anlaşmalarının doğrudan bir ihlali olan, anlamsız ve sert saldırısını kınamaya; tarafların keşif ve sabotaj eylemlerini yasaklayan 22 Temmuz 2020 tarihli ateşkesin güçlendirilmesi için tedbirler almaya çağırıyor” ifadeleri kullanıldı.

Kiev’in sivillere karşı işlediği suçlara ortaklık yapılmasının endişe verici olduğu kaydedilen açıklamada, 13 Nisan’dan beri Ukraynalı keskin nişancıların Mariupol yakınlarındaki kampta ABD’li uzmanlarca eğitildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, ABD’li şirketler Ukrayna Savunma Bakanlığı’na keskin nişancı tüfekleri ve mühimmat sevkiyatı yapıyor. Bu tür eylemler Kiev’i Donbass’taki durumu istikrarsızlaştırmaya ve krizi güç kullanarak çözmeye teşvik ediyor.

Moskova ayrıca 11 Haziran’daki provokasyonun Ukrayna ve ABD liderleri arasında 8 Haziran’daki telefon görüşmesi ve Ukrayna liderinin 8-9 Haziran’da Donbass’taki temas hattına gerçekleştirdiği ziyaretten hemen sonra gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Açıklamada, “Sabotaj G7, NATO, AB-ABD zirveleri ve ayrıca (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ile (ABD Başkanı) Joe Biden arasındaki görüşme gibi önemli uluslararası etkinlikler öncesinde gerçekleşti” ifadelerine de yer verildi.

LHC Halk Milisleri, 11 Haziran’da Ukrayna güvenlik güçleri sabotaj grubunun saldırısı sonucunda 5 halk milisi personelinin öldürüldüğünü duyurmuştu.